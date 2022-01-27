欽佩滇緬義胞60年抗緬精神，妙光禪寺住持每人發5000元春節紅包。（妙光禪寺提供／謝佳潾屏東傳真）

欽佩滇緬義胞60年抗緬精神，妙光禪寺住持每人發5000元春節紅包。（妙光禪寺提供／謝佳潾屏東傳真）

來自中泰緬寮4國邊境「金三角」地區的滇緬義胞，其中有200多人於60年前落腳屏東縣里港鄉土庫村信國社區開墾，如今已凋零到剩24人，陸軍第八軍團指揮官傅正誠中將除盡全力照顧被稱為「孤軍」的他們外，也引進甚具善心的潮州鎮「妙光禪寺」住持釋見引法師，27日前往發送春節前紅包每人5000元，並許諾負責24人的身後事，令人感動。

里港鄉土庫村信國社區居民原為「雲南人民反共救國軍」，經歷過抗日戰爭、國共內戰，為「抗日剿匪走遍大江南北，又轉戰異域血洗滇緬邊荒」，每天過著翻山越嶺、露宿風餐、到處奔波、四處流竄的生活，遙望不到明天的日子。直到1960年代「國雷」案，國民政府下令撤遷，終於離開滇緬邊荒金三角一帶來到台灣，在台灣移民史上，可說是最後一批移台與最多災多難的新住民。

落腳在信國社區開墾的200多位慎緬義胞，是在1961年12月16日輾轉來台墾荒，由於來台後僅靠微薄的補助過日，且在未被正名的情況下被稱為「孤軍」；第一代的200餘人在墾荒過日下，在信國社區也生活的怡然自得，不過60年後已凋零到只剩24人。

去年底該社區也由榮民服務處舉辦「荖濃溪畔回首異域一甲子」新春賀歲活動，陸軍第八軍團指揮官傅正誠中將應邀參與，在了解第一代的信國社區滇緬義胞只剩24人後，十分不捨，除主張信國社區應在大家的共同努力下建設的更好，而僅剩的24名義胞也應受到更好的照顧，因此將信國社區第一代義胞堅決抗緬反共的立場，以及一路堅苦開墾的故事告訴潮州妙光禪寺住持釋見引法師。

受到感動的釋見引法師也因此特別於27日下午前往信國社區活動中心，由社區理事長周小秀召集24位年齡均近90歲的義胞，分別發給每人5000元春節紅包；釋見引法師也認為滇緬義胞們過去60年堅決抗緬反共的精神令人欽佩，也因此決定照顧僅存的24位義胞身後事，令現場的義胞們十分感動。