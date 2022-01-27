新北市瑞芳警分局關懷轄區弱勢。（瑞芳警分局提供）

111年度春節即將到來，但仍有少部分地區獨居長者感受不到年節氣氛，新北市瑞芳警分局透過勤區警員平日查訪轄區內需要關懷民眾，也特別在年節前與善心團體八仙宮、國際獅子會及瑞芳區、雙溪區多位里長一同為這些獨居長者送暖。

警方表示，愛心袋內除了果腹的白米、麵條外，還有沙拉油、醬油、罐頭等民生物資，可以讓獨居長者生活無虞。平林所警員李忠寶表示，轄區內除了有一些獨居長者外，還有一些家庭是年輕人外出到都市打拼，因長者不習慣都市生活返鄉的另類獨居者，由於受到疫情影響，許多外出工作者近期無法返鄉團聚，便由同仁趁著勤區查訪的時間多加關心與聊天陪伴，讓他們也能感受受到關懷氣氛。

瑞芳警分局長謝龍富表示，警察能夠威猛的打擊犯罪，也能夠柔情的關懷需要幫助的民眾，也呼籲在外子女多和家人通話聯繫，灌輸反詐、反竊盜等預防犯罪訊息，警察也會不眠不休守護鄉里，保護民眾。