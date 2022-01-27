英國《衛報》（The Guardian）報導，一位加拿大原住民在某所寄宿學校裡發現93個潛藏墓地，據傳這些孩童身前遭遇冷酷對待，死後更被棄至河流或放火燒盡。當時許多學生嘗試逃走，還有人選擇自殺來逃避酷刑。自去年加拿大另一間寄宿學校發現200座墓地以來，政府開始重新審視更多寄宿學校的遺產。

報導指出，這所位於不列顛哥倫比亞省的寄宿學校於1891年至1981年間營運，隸屬聖約瑟夫教會(St. Joseph's Mission )，據傳裡面曾經有過一段殘暴不堪的黑歷史，學生被各種暴力相向、飢餓虐待、性侵等等行為，當地第一民族領袖塞拉斯(Willie Sellars)表示：「當年，警方和驗屍官一致認為沒有理由繼續調查孩童死因，因為那些孩子『只是印地安人』。」而確實有調查報告能夠證明孩童被棄屍在附近的河流和湖泊中，更有證據顯示該校的焚化爐曾經被用來處理兒童屍體。

去年(2021)5月《衛報》就曾報導，加拿大一所原住民寄宿學校(Kamloops Indian residential school)發現了超過200座沒有做記號的詭異墓地，更發現一些年僅3歲的遺骸。該校於1890年羅馬天主教會的領導下所成立，當時禁止學生說自己的母語並強行同化他們，甚至逼迫勞動、身體暴力、性侵入的行為在校內更是猖獗。

一個多世紀以來，至少有15萬名原住民兒童被帶進天主教會的寄宿學校就讀，孩子們被迫皈依基督教。而加拿大政府正著眼於是否要開挖這些不堪回首的暴力產物，寄宿學校的黑歷史傳遍了全國。