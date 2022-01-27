女星徐若瑄前段時間捲入王力宏與李靚蕾離婚風波，差點影響到自己的婚姻，氣得她3度發聲明澄清，先生李雲峰也跳出來挺愛妻；徐若瑄在事件平息後，也重新振作專心在自己演藝事業，日前PO出22年前合作搖滾天王伍佰的舊照，當年顏值好到不用修圖也美的不得了，驚喜的是意外曝光五佰昔日嫩樣。

徐若瑄無辜被牽扯進王力宏和李靚蕾事件中，也讓她一度身心俱疲，但近期已重新振作，且每天都會更新臉書，分享過去自己的音樂作品花絮；26日徐若瑄在臉書分享多張舊照，看起來相當有年代，當年她一頭中分長髮，穿著簡單的黑色背心和長褲，天生的美貌就閃閃發光，和現在差別也沒多大。

徐若瑄曬出22年前舊照，當年顏值又震撼眾人。(圖/ 摘自徐若瑄臉書)

而畫面中，徐若瑄身旁還有一位男子，細看才發現是搖滾天王伍佰，跟現在一樣及肩長髮，專注和徐若瑄說話的樣子也格外有魅力；徐若瑄在文中表示，「猜，哪一首歌？」，許多粉絲看到「徐若瑄加上伍佰」的組合，立刻想起22年前他們有一起合作〈假扮的天使〉，瞬間勾起眾人回憶。

徐若瑄分享舊照，意外曝光伍佰22年前的嫩樣。(圖/ 摘自徐若瑄臉書)

令網友驚喜的是，22年前還沒有P圖的年代，照片裡的徐若瑄就是那麼閃閃動人，「天生麗質就是不一樣」、「女神不管幾歲都這麼美」、「不會輸給歲月的女人啊」；而有趣的是，天王伍佰22年前的嫩樣也曝光，有些人還誤以為是「周杰倫」，笑說「到底是伍佰老師還是周董？」。