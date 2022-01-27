去年受疫情衝擊，不少公司行號營收銳減進而影響年終獎金的發放，而一名網友就在網路上分享，公司舉辦的春節抽獎最大獎竟只有現金2000元，痛批公司簡直是侮辱人，沒想到文章曝光後引起不少網友罵聲，紛紛指責是原PO太不知足。

「公司太侮辱人」一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，稱公司日前舉辦了春節的抽獎活動，最大獎為現金2000 元，讓他氣憤嫌棄公司福利給的很不乾脆，還痛批若辦不起抽獎還不如不要辦。

透過原PO發出的「2022年春節員工抽獎結果」照片可見，現金獎項有2000元、1800元以及1000元，另有價值1480元的電烤箱，還有家樂福與全聯禮券500元至1000元不等。

文章發布後，引起網友熱烈討論，一部分網友不認同原PO的想法，紛紛回應，「公司沒有義務吧，但你若不爽可以去別家公司」、「有就不錯還嫌，不然你掏腰包贊助」、「我覺得有就不錯~很多人都沒有了」。

對此，原PO也再次於留言區回應，解釋公司沒舉辦尾牙與春酒，更無員工旅遊，且該春節抽獎是從100多人抽一個現金2000元的名額，但也有部分網友認同原PO的想法，留言聲援，「這公司福利不好」、「是真的很少」、「乾脆發紅包讓員工自己去吃」。