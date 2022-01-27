現代音樂曲目在國際上十分風行，演奏當代作曲家作品，也一直是音樂家的必備功課。捌號會所推出由台灣三位青年音樂家蘇筠涵、吳妍萱、方馨所組成的音樂團體CUBE BAND，打破傳統室內樂編制，醞釀多時，年後將和觀眾分享他們和作曲家一起工作的成果。

藝術總監林芳宜觀察，演奏者和作曲家之間普遍缺乏對話與溝通，使得演奏者和創作者之間的溝通和聯繫，變得額外重要，「包括技法、美學傳達，以及如何解讀樂譜，雙方都要有密切的溝通。」

CUBE BAND的樂器組成包括打擊樂、琵琶和古箏，林芳宜表示，這樣的編制沒有現成的曲目，需要特別邀請作曲家量身打造，「演奏這些曲目，在當代音樂的語法上，對樂團而言有很大的訓練功能，三首曲子都是和作曲家密切工作完成，過程中不斷修改，作曲家對音樂和技術上都有要求。」

林芳宜表示，作曲家提出要求，對音樂家而言，是很好的訓練，「要如何對作曲家提出疑問，這是年輕音樂家要學習的事情，不見得作曲家的要求都要照單全收，但也不是站在作曲家的對立面，而是試著理解為什麼作曲家要這麼寫，他們的想法是什麼。」

林芳宜觀察，CUBE BAND一路先從即興演奏開始培養默契，慢慢走出傳統框架，再到當代曲目、世界音樂曲目，都是很好的練習，「當代曲目要演得好，古典底子要夠好，音樂性也要好，還有面對不同風格，也要有維持最好狀態的能力，就是一個團的實力。」

這次演出的曲目包括三首世界首演作品，溫德青《曾經唱過的一首歌》、鍾啟榮《穿過19號死蔭的幽谷》以及王穎《3／4－Trio in the Cube給琵琶、古箏與打擊》，此外蔡淩蕙琵琶獨奏作品《佛跳牆》、林煒傑給預置21絃鋼絃箏的《錚鏦》，演出將於2月10日在台北國家演奏廳登場。