特斯拉（Tesla）26日警告，困擾汽車業的供應斷鏈問題將持續至今年，要到明年才緩解，該電動車龍頭今年力拚交車而不推新款。即便供應鏈壓力籠罩，特斯拉仍看好今年交車量年增五成以上。

特斯拉執行長穆斯克26日在最新業績發布後指出:「基本上特斯拉今年的重點會放在拉高產量。」他預期特斯拉2022年的交車量，會比去年增加五成以上，可望突破140萬輛。

即便如此，穆斯克說晶片短缺的緣故，特斯拉今年不推任何新款車，擔心會削弱擴產能力。

這意味市場期待的電動皮卡Cybertruck，上市時間恐又要延後，該款車原本預定去年開賣。另外特斯拉主打的電動卡車Semi和電動超跑Roadster，交車時間可能要放眼明年。而預定2023年推出的2.5萬美元平價電動車，特斯拉表示尚未投產。

特斯拉去年交車量年增87％，達創新高的93.6萬輛，幾乎是2020年的2倍。第四季交車量30.86萬輛同創紀錄。

交車量倍增創高，助特斯拉去年第四季及2021全年獲利皆創新高。去年全年營收538億美元、淨利55億美元，盈餘刷新2020年締造的34.7億美元歷史紀錄，該年特斯拉首見轉虧為盈。

去年第四季季度獲利23.2億美元，若排除特殊項目不計，每股盈餘2.54美元，擊敗華爾街預期的每股2.36美元。Q4營收177.2億美元，也優於分析師預估的171.3億美元。

特斯拉表示，靠現有的加州弗里蒙特（Fremont）及上海兩座工廠，可以達到今年的交車目標。而德州廠本季可望出產第一輛配備新一代4680電池的電動車。

執行長穆斯克指出，他預期特斯拉電動車今年可實現全自駕的能力。美國全自駕車的數量，已從去年9月底的區區幾千輛，增加到將近6萬輛。

特斯拉26日盤後發布財報後，股價先蹲後跳，跌幅收斂至不到1％。特斯拉周三股價收漲2％，報937.41美元。