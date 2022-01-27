近期債券市場反映聯準會較為鷹派的言論，導致美國短天期公債殖利率出現反彈，吸引逢低買盤入場，根據EPFR統計，今年以來至1月12日止，債券市場淨流入39億美元，買氣似有逐漸回溫。由於短期內受聯準會官員提前縮表的言論主導，債券市場恐將較為震盪，建議選擇相對穩健的金融債券基金作為核心配置，以降低波動。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟認為，全球金融企業基本面持續轉佳，大型銀行資本保持強健。根據歐洲銀行業管理局(EBA)資料顯示，歐洲主要銀行的資本適足率皆高於10％，大幅超過超越最低要求，由於資本充足、資產品質較佳，經過壓力測試後，普遍有能力抵禦引發危機的極端風險事件，金融產業後市持續看好。

野村投信表示，市場仍有較多不確定因素如疫情走向、聯準會緊縮貨幣政策時程等，避險需求仍在，大型金融企業債券具有信評佳、波動度較一般投資級債券低的優勢，可望成為投資人在兼顧風險與報酬時的首選標的。