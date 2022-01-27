「會動的文藝復興．沉浸式光影藝術展」在台北圓山花博公園盛大展開，以時下最受歡迎的環場投影真實呈現文藝復興時期的名畫鉅作，打造穿越時空的沉浸式體驗。台北喜來登大飯店結合全球首站舉辦的「會動的文藝復興」光影展，即日起至5月1日推出獨家授權的「會動的文藝復興」藝術住房專案，每晚4199元起，除有特別打造的五間大師名畫主題房外，再贈總價值2490元展覽門票兩張與限量周邊商品，以及翌日十二廚雙人自助早餐，另可累積萬豪旅享家積分點數，每日限量開放預訂。

「會動的文藝復興．沉浸式光影藝術展」被評為2022年最值得期待展覽之一，由台灣、義大利、美國三大跨國團隊操辦，運用原寸仿真、AR介紹及540°環場、穹頂圓弧投影搭配立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹全球36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興大師代表畫作，以及全球首度展出的「世界文化遺產」佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，提供觀眾極致的沉浸式體驗，揮別疫情的陰霾苦悶，追尋生活的真善美。

「會動的文藝復興」藝術住房專案由台北喜來登獨家合作翡冷翠文創，入住可獲贈藝術迷必收藏的限量周邊商品包含：集結蒙娜麗莎、維納斯的誕生、梅杜莎等名畫復刻的馬克杯組，還有小巧可愛的小天使提袋，結合名畫讓生活充滿文藝氣息。此外，房客或可加價1000元入住「沉浸式的文藝復興」專案，升級入住展示著世界名畫的行政豪華客房，再贈獨一無二的藝術口罩，另享行政貴賓廳禮遇包含Happy Hour無限暢飲紅白酒類與精緻小食感受愜意，號召全台藝文愛好者與收藏迷於新春假期赴約，親身體驗文藝復興的華美與精緻魅力。以上專案價格需另加15.5％服務費與稅金。

本次活動台北喜來登特邀官方授權打造的行政樓層「文藝復興房」內，可以獨家近距離欣賞到五位藝術大師的經典畫作包含：達文西的「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、米開朗基羅的「創造亞當」、波提且利的「維納斯的誕生」、拉斐爾的「聖母天使」和卡拉瓦喬的「年輕的酒神」。在房內與世界名畫同框，不須出國、也能彷彿置身於義大利博物館中，深入欣賞大師畫作的細節之美。

積極落實防疫、讓民眾出遊更安心，台北喜來登恪守各項防疫措施，在全館客房、親子遊戲室、健身房等區域設置日本大幸藥品旗下「加護靈」全天候主動式空間抑菌劑，有效抑制空間病菌及過敏原，飯店出入口配有「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢並落實實聯制，在各大接觸熱點進行高頻率消毒、管控入住房間數，保障下榻賓客與全體同仁的健康與安全。