受到疫情與晶片雙重衝擊影響產能，導致福斯商旅Caddy Maxi於全球市場一車難求，品牌深知台灣買家對於Caddy Maxi需求及熱愛，經過與德國原廠積極爭取之後，搶在農曆春節前夕大量到港，要讓台灣買家「牽新車，過好年！」

挑高車艙、正七人座佈局，出色空間機能一直是「同級唯一 德制正七人座休旅」Caddy Maxi吸引歐洲與台灣家庭買家目光的關鍵之一。新世代Caddy Maxi更運用福斯集團MQB轎式底盤，同步升級科技感與乘坐舒適度，有感進化的產品實力，加上Euro NCAP五顆星評價，更讓Caddy Maxi在競爭激烈的休旅市場進一步向上加分。

為了反映買家對於Caddy Maxi期待以及原廠因應原物料成本以及晶片短缺問題所進行的生產調整，福斯商旅針對2022年式Caddy Maxi進行車系組成微調為2.0 TDI單一柴油動力規劃，包括Caddy Maxi TDI Comfort及Caddy Maxi TDI Life兩款車型組成。統一搭載2.0 TDI高效柴油引擎，可提供122匹最大馬力、32.6公斤米最大扭力，與7速DSG線傳控制雙離合器自手排變速箱搭配，能夠為正七人座設定的Caddy Maxi帶來充足且飽滿動力輸出。同時20.2km/L平均油耗，更是兼顧性能表現與潔淨效能。

為滿足正七人座休旅買家對於安全期待，Caddy Maxi全車系標配雙前座正面、雙前座側面，及延伸至後座乘客空間的左右車側氣簾等6具SRS氣囊，並將「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」列為全車系標配，包含Front Assist車前碰撞預警系統、AEB自動輔助緊急煞車、前方行人監控、全速域ACC主動式車距調節巡航系統，還有MCB二次碰撞預煞系統、Rear Assist顯影式停車導引系統、PDC前後停車導引系統、疲勞駕駛警示等。Caddy Maxi TDI Life同時標配Lane Assist車道維持及偏移警示系統，可以更近一步減少長途行車疲勞累積，讓車主開心出遊也能安心回家。

Caddy Maxi也同步升級科技質感，包括觸控式頭燈控制面板、Composition 8.25吋觸控式影音系統、中控台觸控式快捷鍵等，為Caddy Maxi營造科技感十足座艙氛圍。同時，還配備整合Apple Car Play與Android Auto智慧型手機連結的App-Connect手機多媒體連結功能，智慧車主輕鬆享受智慧生活。不僅如此，後軸升級圈狀彈簧複合式懸吊，及同級唯一配置在第二、三排座椅車頂出風口，更是大幅升級Caddy Maxi舒適度，給予Caddy Maxi全能競爭力。

農曆年前後新車大量到港 感謝耐心等待的忠實買家

為紓解消費者等待，雖然全球車市受到疫情衝擊，加上全球車用晶片短缺影響，目前各車廠都處於產能緊縮、車源不足狀態。福斯商旅持續與德國原廠積極爭取產能，並期望能在最短時間即能滿足台灣買家的用車需求。德國原廠也在農曆年前捎來好消息，目前已有大量新車到港，並正積極趕在農曆年前交車，讓等待許久的買家能夠「開新車、鴻運一整年！」同時，福斯商旅也預告農曆年後陸續有更多Caddy Maxi新車抵台，交付給予訂購的買家。福斯商旅對持續耐心等待、支持的買家致上最高謝意。

福斯商旅春節服務不間斷！農曆春節假期將至，為確保所有福斯商旅車主們在春節期間能有平安且愉悅的返鄉之旅，福斯商旅全台授權服務廠皆配合24小時免付費客服專線0800-889-699提供拖救服務，於年節期間擔任車主最佳後盾。

在新冠肺炎疫情持續延燒的春節假期，福斯商旅提醒每位車主勤洗手、外出戴口罩及保持社交距離。如在春節期間有試駕需求，消費者無須出門，可透過0800-889-699免付費服務專線或是直接洽詢全台授權經銷商春節營業時間，即有專人安排專屬到府試駕服務！福斯商旅也誠摯邀請消費者把握春節假期、走春能夠到福斯商旅展示中心賞新車、沾喜氣。