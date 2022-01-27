台北市政府今表示，一名自美國入境的機組員確診（案18648），17日入境，26日採檢陽性，由於Ct值為35，Ct值大於30將於48小時二採確認是否為舊案或偽陽，個案曾前往臨沂街青菜攤、東門御園坊金山門市，已完成清消。

衛生局說明，案18648則為北市境外移入個案，一名50多歲男性，1月17日自美國入境，1月12日、1月22日採檢皆為陰性，1月23日返家加強自主健康管理，一人一戶， 1月26日採檢陽性，已收治住院，並公布案18648於1月26日上午9點50分前往臨沂街青菜攤，10點前往位於金山南路的東門御園坊金山門市。

衛生局表示，自主健康管理期間可以外出，並無違規，個案無法說明消費攤位的具體位置，因此僅公布「臨沂街青菜攤」，但公共區域已完成清消。

由於個案入境後第6天即返家，北市府說明，這名個案為航空機組員，採用「5＋9專案」，5天居家檢疫採檢陰性後，9天返家進行加強版自主健康管理，但因個案Ct值很高、超過30，將二採確認是否為舊案或偽陽性。