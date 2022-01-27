前「七朵花」女星賴薇如先前疑似遭王思佳影射是「綠茶婊」，氣得反擊爆料王思佳曾和已婚小開交往，男方還為了她和老婆離婚，直指王思佳才是介入他人婚姻的「綠茶」，本以為風波已經到一段落，如今賴薇如的友人再曝光王思佳和前男友們的對話。

據《三立新聞網》報導，「果凍小開」M先生遭爆料疑似出軌王思佳，還為此離婚，被問到此事，他坦言：「硬要回想起當時的情况的話，我跟她（王思佳）在一起的時是已經分居很久了，所以是不是小三要看世俗的眼光。不是我可以認定的。」

不僅如此，M先生更指出，王思佳分手前夕幾乎都在跟別人聊天，不太理會他，「然後聽別人說分手第二天就和別的男生牽手出席生日會。」他補充，不清楚女方有沒有劈腿，但也忍不住大酸：「時間銜接的還蠻不浪費時間的！」

另一名餐廳小開前男友也透露：「我認識賴薇如是2010年認識，認識Sophia（指王思佳）是在2012年，的確比Sophia久。」打臉王思佳指控賴薇如勾搭她男友的說法。面對這些指控，王思佳並未回應，經紀人也僅表示：「不實內容無須回應。」