台灣保時捷去年底達成100支目的地充電站（充電樁）佈建里程碑，展望新年，目標讓服務網路觸及全台各地，1月27日起正式啟用嘉義水牛公園高速充電站。

台灣保時捷同時宣布，今年將持續積極打造完整的純電移動體驗，預計第一季內達成每座保時捷高速充電站（皆含2支充電樁）充電功率達320kw，距離皆於150公里內的目標，提供純電跑車Taycan車主更加便捷、完善之充電體驗，未來亦將增設宜蘭、台東等全新保時捷高速充電站地點。

此外，台灣保時捷也新增9處目的地充電站，包括桃園環球購物中心A19、桃園 I DO 頂級會館、屏東嵐翎白砂渡假莊園、墾丁怡灣渡假酒店、南投喝喝茶、日月潭大飯店、南投日月潭教師會館、台東娜路彎大酒店、以及台東娜路灣銀河酒店。截至今日，保時捷充電網路共有10處保時捷高速充電站，包含21支充電樁，以及58處目的地的充電站，合計共124支充電樁，服務網路涵蓋全台各地。

台灣保時捷提供純電跑車Taycan車主的尊榮服務中亦包含專屬的「Porsche Charging保時捷充電」App應用程式，內建有高速充電站、目的地充電站及遍布全台的1500多個公共充電站位置的充電網地圖，提供充電站導航、充電樁使用狀態，以及熱線服務等功能。