香港今公布新增164例新冠確診，是疫情以來單日最高紀錄。其中有12例感染源不明。特首林鄭月娥說，大規模爆發導致確診幾何式上升的情況隨時會在香港發生。她宣布，延長社交距離措施至2月17日，學校暫停面授至2月21日，早前針對8個國家的地區航班熔斷安排延到2月18日，另因應Omicron潛伏期較短，2月5日起抵港人士酒店檢疫縮短為為14天，並加上7天自我監察。

林鄭月娥指出，雖然今日的確診數字比2020年7月的高位還要高，但今日有48例輸入個案，116例是本土個病例。而Omicron變種病毒感染已經成為主流，全世界都取代Delta變種病毒，傳播力極強。進口倉鼠傳播的Delta繼續擴大，長波樓相信不少是Delta個案，源頭與倉鼠相關。至今超過30例源頭不明個案，即香港社區有超過30條傳播鏈。此外環保署在多地區的污水檢測發現陽性。

林鄭說，從第五波疫情開始，望月樓群組已經在1月14日最後發現確診個案，國泰空姐母親引發的跳舞群組1月22日已是最後個案，可見香港有能力阻截散播。但另一方面疫情變得棘手，葵涌邨出現超級傳播，確診者在多棟大廈遊走導致爆發。另一是倉鼠引起，她感激市民交出百多隻倉鼠，但不知道還有多少倉鼠未交出，引起彩雲邨長波樓等疫情。

她並重申難以實行全民檢測。現在社會大規模檢測，已引起部分居民不便及焦慮，可以想像在全港實行的可行性。香港應該更有效運用資源，接觸檢測承辦商，對方表示希望可以尋找大陸協助提供資源，廣東省政府已提供相關聯絡，可以供給物料、器具或人手。