媽寶4特徵你有幾項？1名女網友列舉4項媽寶常見特徵，其中第1項讓網友很有共鳴，就是開口都是「我媽說、我媽是」，另外還有是生活白癡、無法做決定、凡事靠媽媽；文章曝光後釣出不少媽寶留言「我媽說妳這篇文章是怎樣」、「我才不是媽寶，不信你去問我媽」，也有苦主說看到男友跟媽媽十指緊扣。

該名女網友在Dcard上分享「媽寶有哪些特徵？」她說媽寶經常動不動就會開口提到「我媽」，像是「我媽說…以前我媽都…我媽都是…」，此外媽寶也是經常是「生活白癡」，基本的做家事都不會，全由母親代勞，連做任何決定都要透過媽媽，像是會說「我還是問一下我媽好了」、「我怕我媽不喜歡欸」。

女網友列舉4項媽寶常見特徵，其中第1項讓網友很有共鳴，就是開口都是「我媽說、我媽是」，另外還有是生活白癡、無法做決定、凡事靠媽媽。（翻攝自Dcard）

該女網友列舉最後1項是很「不獨立、事情都要媽媽處理」，尤其出社會後薪水請爸媽幫規劃、保管等，她說「媽寶不分性別，男生女生都會有媽寶」，並詢問網友還有什麼常見的媽寶行為？

文章曝光後果然出現許多「媽寶網友」，留言稱「我媽說妳這篇文章是怎樣」、「我才不是媽寶，不信你去問我媽」、「我才不是媽寶呢！因為我媽說我不是」、「完蛋了我好像是媽寶」、「我媽寶我驕傲」、「我是爸寶」，還有網友分享曾看見男友跟對方媽媽走路十指緊扣。