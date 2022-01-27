市場27日晚間傳聞，花旗（台灣）商業銀行已與星展銀行正式簽約，確定出售在台消費及財管等金融業務，也將於28日對外宣布。花旗、星展對外連繫窗口雖然口風仍然很緊，一樣回覆「不評論市場傳聞」，但就兩家內部晚間持續會議，對於回覆記者的連繫十分延遲，外界可以感覺氣氛上十分不同。

對於這類的併購案，台灣市場有過往許多相似情境，其他金融機構會在前一天稍稍提醒媒體：「要注意訊息」；等同於暗示「不只是傳聞」。

由於花旗台灣需要在今年底前，確切將出售案「出清」完畢，因此推估，一月就需要和買家簽約，否則業務、客戶及員工的移轉時間壓力極大。剛好一月在台灣是農曆長假，外界猜測到底是年前或年後簽約。

花旗台灣出售消金業務從2021年4月宣布至今已9個月，歷經二次的標售階段，新加坡星展銀行最後打敗台灣本土銀行富邦金、國泰金。至於出售的可能價格，依據花旗集團出售其它3、4個亞太市場的業務規模及其售價，花旗台灣消金業務價值在20億美元以上。

新加坡星展銀行的管理團隊許多來自花旗銀行，包括現任執行長高博德，對於花旗客戶群的價值十分明白。展銀行（台灣）總經理林鑫川自花旗台灣宣布出售時，就明講，一、是否接手花旗台灣的消金業務部門，由新加坡總行決定；二、考量接手、併入業務，能夠帶給星展銀行股東經濟效益，且客戶也要能接受星展的服務。

花旗企業工會原本是花旗台灣出售業務的阻礙，花旗勞資雙方26日召開第二次正式的勞資協調會議，據悉台灣花旗消金業務的買家，即外界已知的星展銀行，同意將保障員工三年的工作權，並給予留任獎金。此項關鍵有可能是加快花旗、星展簽約的主因。