即將迎來春節9天假期，將是國旅、返鄉車流的高峰期，對於有開車的卡友來說，路途中遇車拋錨的窘境相當令人頭痛。根據2022年高公局沿用2020年起生效的國道施救費率，在國道或快速道路依照底盤高度，基本費用1500元起，雪山隧道（國道5號）施救費用另加1500元。

卡友們更要特別注意，一般來說，道路救援的免費公里數大約是介於30～50KM，若能在行前預先做好道路救援登錄後，將可省下上千元不等。

2022年高公局國道施救費率維持不變，最低費率為：底盤高度大於15公分、新車價值低於200萬元者，國道拖吊救援收取最低1500元費用。大型重型機車比照底盤高度大於15公分，並依新車價值收基本費或或待時費另計。

部份銀行依此訂出不同公里免費，例如玉山銀行會員，享有國道基本拖吊費1500元免費50公里；台新銀行則是提供基本起拖費用1500元以下/10公里內免費。

Money101總經理朱本傑提醒，行車除了注意安全外，可預先登錄道路救援服務，而申請前務必看清楚各家銀行條款，在突發狀況中，享有卡友專屬福利省下荷包。

各家銀行針對不同信用卡別，提供不同的免費道路救援服務，一般都限制於30～50公里內享免費道路救援，相對特別是聯邦銀行所推出的信用卡享有50～100公里內享有免費道路救援，尤其珍鑽悠遊無限卡、農金無限卡、理財型無限卡無消費限制，享有每年3次/100公里道路救援服務。而在同等100公里免費道路救援還有中國信託鼎極卡，上期新增消費滿3000元，或是前3期帳單每月平均3000元，享有每卡一年3次。

年節期間，國人風俗民情習慣大掃除，若家中想添購吸塵器不妨可考慮申辦中國信託LINE Pay卡，新戶申辦除最高享15％LINE Points回饋外，透過Money101，即日起至3月15日止，限時優惠首刷好禮2選1，可選擇國旅露營必備烤麵包機，或是家中大掃除少不了手持吸塵器。花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡，期間限定指定活動也有新戶申辦刷滿額享好禮4選1，Homepod mini、氣炸鍋、咖啡機或是手持炫風吸塵器輕鬆帶回家，海內外一般消費皆享2％回饋，現金紅利持卡期間，除了折抵帳單金額、紅利商品輕鬆換，還可兌換航空公司哩程。

另外，新戶申辦的熱門首選，星展銀行eco永續卡不限通路享3％現金回饋。

春節期間，購物不妨集中單張卡別火力，累積刷卡額度賺取現金回饋。另外，出遊前，熟知信用卡持卡權益，預先做好道路救援服務的登錄，若遇車輛拋錨困於路中，至少還能神救援解窘境，省下一筆基本施救費用，如此一來，方可減緩開車上路拋錨心情受影響又傷財。