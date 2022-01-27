回顧2021年，從房地產至科技產業，中國一波接一波的加強監管政策，使全球投資人對中國市場的投資信心動搖。中國投資人經歷過充滿挑戰的牛年後，富達國際股票投資總監Catherine Yeung指出，展望虎年，三大利多因素將支持中國市場迎來虎嘯豐年。

近期市場焦點集中於通膨憂慮、政策緊縮言論、投資風向轉變、資金從「偏貴」成長股流出等趨勢，分散投資及留意評價變得較過往任何時期更為重要，而目前中國市場正符合這兩個條件。

◆貨幣政策背馳 放寬空間較大

富達國際指出，目前歐美貨幣政策取向與中國分歧特別大，彼此亦明顯處於經濟週期中的不同階段。在疫情爆發初期，中國沒有如西方各國以寬鬆貨幣政策應對，使人行在面對2021年中國經濟開始放緩時，有更多空間可推出刺激經濟措施，如近期是人行自2020年4月以來首次調低中期借貸便利(MLF)操作的利率。

總體而言，儘管富達並不預期中國政府對房地產業的嚴厲監管態度將於短期內逆轉，以助推動產業朝更健康、更少投機的方向邁進，但預料將會看到房地產政策持續微調，如最近推出的支持房市措施，且部分內地城市已出現加快房貸審核的跡象，未來仍有不少進一步為房市鬆綁的空間。

◆監管高峰可能已過

經歷過新監管政策及收緊監管力度的時期後，對於部分企業而言，營運環境變得更具挑戰。保持長遠目光依然重要，同時應記取過往曾經歷的監管收緊時期，如中國內地於2018年加強對線上遊戲的監管。

再者，富達國際指出，不應忽視有關經濟發展和推動產業創新的長遠目標，以及達標的優先順序。要實現這些目標，顯然需要一個健康且不斷發展的私營市場，因此，儘管去年投資情緒轉弱，富達認為中國市場正提供具吸引力的長線投資機會。此時確是入市良機，即使仍未過渡收緊監管的高峰期，特別是針對科技產業的監管，我們預期今年的監管力度將較去年及前年溫和。

同樣重要的是，全球各國近期均推出許多改革措施，如科技巨型企業及相關業界衍生的反壟斷、數據安全及隱私等挑戰，又如收入不平等等世界各地均需應對的難題。鑑於其他經濟體也要面對這些挑戰，各地政府可能會採取行動，但反應速度也許不及北京當局般迅速。

◆中國市場評價具吸引力

富達指出，正如過往每次股市重整，監管風險相對較小的類股也會遭到拋售，浮現吸納機會。許多小型公司，即使理應是如反壟斷等加強監管舉措的受惠者，也可能面臨倒閉。此外，儘管部分市場亦面對類似的監管挑戰，惟現在中國市場與全球其他市場的評價差距較大。根據目前的評價水平，富達認為中國市場的風險回報水準，明顯對投資人有利。

評估中產階層繼續擴大，支持內需市場持續成長，富達持續看好專注於這市場的企業。除了消費類股可受惠於此趨勢，醫療保健類股及科技類股，也應被視為內需消費主題股。

根據歷史經驗，市場波動狀況每每是提供最佳投資契機的時刻。富達預期未來12個月，中國市場的企業獲利成長將逾15％。目前中國市場的本益比，無論是相對於其歷史平均水準，或是相較全球其他市場現在的水準而言，均具吸引力。