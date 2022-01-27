警方在台北花市周遭實施交通管制，並公布花市與附近各賣場停車場資訊。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

為因應24至31日春節前夕到「台北花市」採購的人、車潮，北市警內湖分局為維持周邊舊宗路、民權東路6段、堤頂大道、新湖一、二、三路及民善街等路段的交通順暢，除派員實施交通疏導外，並實施相關交通管制措施如下：

一、交通管制範圍：堤頂大道(含)以東、民權東路6段(含)以南、舊宗路1段(含)以西、新湖二路(含)以北。

二、疏導管制時間：1月26至31日。

三、管制措施：

(一)舊宗路一段(北往南)與民權東路6段口、舊宗路一段(北往南)與新湖三路口：1月26至31日，每日7至24時禁止左轉。

(二)舊宗路一段268號「好市多」賣場及新湖三路23號「特力屋」賣場前計程車招呼站，1月26日0時起至1月31日18時止，禁止排班載客。

(三)新湖三路(舊宗路至民善街)及民善街(民權東路6段至舊宗路一段150巷)彈性實施調撥車道。

內湖分局呼籲，民眾在農曆春節前夕，若要前往花市與附近各大賣場購物，可多加利用大眾交通運輸工具，若自行開車前往，請配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，將加強上述路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。