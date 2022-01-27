台南市25日出現2例本土確診案例，連續211天零本土病例紀錄止步，市長黃偉哲撂下狠話要開罰未落實實聯制的民眾，但衛福部長陳時中說，「並非強迫制，也沒有罰責」，引發不同調質疑。對此，台北市議員游淑慧拿出衛福部去年公告問道：「陳時中，你累了嗎？」。

游淑慧在臉書曬出衛福部去年8月10日公告，對衛生福利部部長陳時中最近針對實聯制曾表示，「並非強迫制，也沒有罰責」，只能要求餐飲業者如果未能落實實聯制，就應停止內用。她表示，欸……這張公文和裁罰表是衛福部去年8月10日才公告……#裡面就有實聯制罰則～，然後今年1月9日，最新的裁罰規定，還是有實聯制規定。

游淑慧問道，「所以，這些公文部長又沒看過嗎？」，並勸衛福部長陳時中「少喝點紅酒、少抽點煙吧」。

引發實聯制罰責爭議的台南市長黃偉哲對此表示，尊重部長講法，但實聯制稽查、開罰都屬於地方政府，南市府已執行一段時間，會再向部長、指揮中心報告地方政府對於實聯制貫徹的狀況。