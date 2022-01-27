40歲許先生因劇烈的下背痛，一變換姿勢或久坐久站就會疼痛不已、無法忍受，在住家附近醫院就醫，當時醫師診斷為腰椎第四第五節椎間盤突出合併神經壓迫，建議以手術治療，但因手術費用較高，許先生至衛生福利部臺北醫院尋求第二意見，得到不同的治療建議，經過一個月的門診治療追蹤，即徹底解決下背痛，無需開刀也省下一筆不必要的費用，在春節前擺脫疼痛過好年。

神經外科醫師李居易表示，門診時透過仔細的理學檢查並重新審視腰椎電腦斷層影像，發現許先生的腰椎椎間盤突出並不嚴重，評估造成下背痛的原因應是腰椎小關節發炎所引起，因次建議使用超音波導引介入性治療，透過超音波精準定位，將止痛藥物精準注射在發炎的小關節面，徹底解決疼痛問題。

李居易說：「有些脊椎外科醫師因為只了解手術治療，常會過度建議病人接受手術。而我不僅會開刀，更能替病人做全方位的評估，找出造成病人疼痛真正的原因，進而提供最適當的治療方式。」有神經外科專科背景的李居易醫師，不只嫻熟腦部與脊椎手術，更因深諳疼痛治療。

李居易說，有些症狀輕微者其實無需接受手術，接受藥物及復健治療即可，稍微嚴重者可使用超音波導引或X光導引介入性治療，將藥物精準注射，在緩解疼痛的情況下更好的配合接受復健治療，例如頸腰椎小關節發炎、薦髂關節炎、腕隧道症候群等。以此方式解決疼痛的根本問題、增加治療效果、加速復原時間、減少治療療程。最後只有真正嚴重神經壓迫的病人，才需要接受手術治療。

李居易醫師，介入性疼痛治療若診斷正確，效果可維持數週甚至數個月，若合併增生療法有時更可以徹底根除疼痛。根據不同注射藥物，醫師會給予不同的療程建議，大部分藥物副作用不大，醫師會在治療前給予詳細說明解釋。