環保局稽查人員今年1月與警察局龍潭分局共同查獲不法廢棄物棄置業者，當場逮獲現行犯載運廢棄物棄置。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

年關將至，不肖業者蠢蠢欲動便宜行事，桃園市環保局稽查員查獲年僅20歲的大學在校生，在網路接下打工、到房屋裝修工程公司工讀，但工作內容竟為載運廢木材廢棄物，並運送到龍潭區較偏遠地區棄置，每趟有5000元高報酬，當場被環保局及警察局聯手查獲，該名大學生恐將面臨刑罰及最高30萬元罰鍰。

環保局稽查人員今年1月與警察局龍潭分局共同查獲不法廢棄物棄置業者，當場逮獲現行犯載運廢棄物棄置，該名大學生坦承於網路臉書社群見有載運廢棄物打工機會，開始到房屋裝修工程公司工讀，違法協助載運廢棄物並且棄置，依廢清法第57條規定恐面臨最高30萬罰鍰，全案涉及刑法權責並已移請相關單位後續擴大偵辦中。

環保局長呂理德表示，網路求職多陷阱多，社群網站及即時通訊已成為青少年最常用來互通訊息的管道，近來有透過Facebook社群網站或Line等即時通訊軟體，傳送不實廣告徵才情形，臉書等社群軟體非合法的工作媒合平台，也缺乏保障，求職一定要慎選合法平台。

呂理德說，棄置廢棄物涉及廢棄物清理法，未領有公民營廢棄物清除、處理機構許可文件，逕自從事廢棄物貯存、清除、處理業務，會觸及行政罰與刑罰，向年輕人喊話別貪求暴利而觸犯法條，讓光明的未來蒙塵留下不良紀錄。

環保局提醒，不肖業者切勿以身試法，荷包大失血外又損及商譽，並呼籲民眾如發現相關污染情形，可多加利用免付費24小時報案專線0800-066666、市府1922，以及環保局陳情檢舉專線03-3354943，加速環保局查緝時效，共同打擊污染犯罪，維護清淨的生活環境。