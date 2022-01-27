316片雷射影碟裡包含許多如《麻雀變鳳凰》、《E.T.》等經典名片。（張毓翎攝）

316片雷射影碟裡包含許多如《麻雀變鳳凰》、《E.T.》等經典名片。（張毓翎攝）

陳楊麗蓉盼藉由義賣，為這些愛物尋找新主人，同時做公益。有興趣的民眾，可到北台南家扶中心挖寶。（張毓翎攝）

「雷射影碟」（LD）是民國70、80年代流行的影像儲存媒體，不過，隨VCD、DVD陸續問世而走入歷史。住台南新營的87歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，退休後曾經營影碟出租店，即使20多年前已不再營業，至今仍保留大批雷射影碟，裡頭包含《麻雀變鳳凰》、《大白鯊》等好萊塢名片和經典歌集等，近日她決定將這316片珍藏多年的雷射影碟捐給北台南家扶中心義賣，希望找到有緣人。

陳楊麗蓉26歲時丈夫因病去世，她重拾夫家屋瓦舊業，扶養2個女兒長大，而每年在丈夫忌日，把對丈夫的思念，轉化為對弱勢單親媽媽的照顧，她平時生活節儉，但遇到需援助的單親媽媽，卻總是慷慨無私地幫忙，其善行感動許多人。

而鮮少人知的是，退休後的她曾在住家樓下經營影碟出租店，她回憶，當時原由一位先生向她租騎樓店面做影碟出租，後來找不到人顧店，想把店頂讓給她，那時她也差不多60歲，想一想孩子們也都大了，無須再為家計操心，於是便爽快答應了。

她說，當時VCD、DVD尚未普及，市場上流行用雷射影碟儲存影像，而每片進貨價格，最貴到3000多元，最便宜的至少也1000多元，其音效好，在螢幕呈現的色彩也極佳，想體驗更好視覺音效的電影迷，會來租借雷射影碟。

然因科技進步，民眾租雷射影碟的需求降低，陳楊麗蓉的影碟出租店經營大約5年，便結束收攤，至今她還有316片完整保存著，包括007系列電影、《星際大戰》、周星馳《賭聖》等名片，裡頭還附有當時的電影封面，她盼藉由義賣，為這些愛物尋找新主人，同時做公益。有興趣的民眾，可到北台南家扶中心挖寶。