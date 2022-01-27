萬眾期盼的春節連續假期即將來臨，為維持高雄市夜間通行安全，高雄市副市長林欽榮27日前往高市府工務局養工處視察路燈監控戰情中心，並慰勞辛苦的工作人員，確保在春節期間，可以照亮民眾回家的每一哩路。

高市府工務局養工處指出，高雄市幅員遼闊，目前有近25萬盞路燈，過去多仰賴民眾打電話向1999反映路燈故障，再轉由養工處分派維修工班，檢修回報結案的模式，以往路燈完修平均時間達48小時以上，資料登錄工作量龐大，不易掌握協力廠商維修情形。

養工處表示，成立維修通報中心並建置路燈E化系統後，根據統計，目前完修平均時間已降到24小時內，處理效率大幅提升。路燈E化系統除建置路燈數位資料庫，結合GIS地理資訊定位外，並呈現可視化的監控戰略地圖，如遇有路燈故障，市府人員可透過電腦或手機、平板等行動裝置，隨時得知並登錄故障資訊，府外路燈維修協力廠商也可透過視覺化的資訊地圖，規畫最迅速的維修路徑。

養工處補充，路燈E化系統也開發出工班維修軌跡追蹤、定期檢測提醒、修繕過程雲端紀錄、故障熱區警示等功能。藉由資通訊科技（ICT）讓路燈管理的效能大幅提升，未來隨著更多的智慧路燈建置完成，高雄將成為5G＋AIoT智慧城市的實證場域。

林欽榮指出，他特別叮嚀養工處需加強路燈設施巡檢維護，如有發生大規模路燈不亮問題，應儘速會同台電人員到達現場查修，以釐清權責及迅速改善，另外，他也認為養工處整個辦公室就是戰情中心，請資訊中心及KPMO務必協助，使路燈以智慧化管理達到最大成效。