美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日證實3月將開始升息，刺激美國公債殖利率飆高，10年期美債殖利率升破1.85％大關，2年期美債殖利率創下2020年3月以來最大單日升幅。

聯準會鷹派言論一出，美國2年期公債殖利率彈升14個基點，至1.15％，創下2020年3月疫情引爆全球金融動盪以來最大單日升幅。10年期美債殖利率躍升8個基點，來到1.86％，30年期美債殖利率上揚5個基點，升至2.18％。

鑑於美國通膨率節節走高，市場預期聯準會將緊縮貨幣，2022年開春以來，美債殖利率便大幅走揚。相較之下，美國指標10年期公債殖利率在2021年底時僅1.51％。美國12月消費者物價指數（CPI）年增7％，創下近40年新高紀錄。

聯準會26日在貨幣政策會議會後聲明表示，聯準會準備在「不久後」宣布升息，而鮑爾在會後記者會清楚表示，「委員會有意在3月例會調升利率。」換言之，這將是美國自2018年以來首度升息。

儘管聯準會的縮表計畫並未出乎市場意料，但鮑爾在受訪時並未排除接下來每次例會皆升息的可能性，債券市場開始反映聯準會可能加速緊縮貨幣的風險。鮑爾亦表示，聯準會擁有升息的空間，且不致於衝擊勞動市場。

在此同時，市場預期聯準會將加快升息腳步。交易員現在押注聯準會在2022年底前可能升息5次，高於本次例會召開前預期的4次，以及2022年初時預估的3次。

聯準會立場逐漸轉向鷹派，造成近來全球金融市場激烈震盪。Comerica財富管理公司投資長林區（John Lynch）指出，清楚的升息時程和幅度，以及縮表的程度，應能穩定市場。鑑於全球周期性復甦和定價壓力較緩和，若是任由正常市場力量運作，美國公債殖利率曲線將會逐漸陡峭。