新光三越於高雄草衙道打造全台首座美式生活outlet「SKM Park」試營運首二日即創佳績，炒熱農曆年前零售市場行情；包括Coach、Max Mara、Salvatore Ferragamo等國際精名品全面三折起最受血拚族青睞。

而運動商品表現亦相當傑出，包括全台最大的Adidas Outlet店開幕首日就出現排隊人潮，首日銷售破數百雙；PUMA Outlet首日銷售破百雙，休閒品牌ROOTS、AS等開幕期間優惠多，炒熱年前購買熱潮。

而在餐飲部份，高雄獨家「大師兄銷魂麵鋪」、SAKImoto Bakery高級生吐司專門店等，試營運首日即現排隊人潮，全台最大5G獨立專網場域VIVELAND VR虛擬實境樂園，則吸引上百名玩家進場消費體驗。

此外，鈴鹿賽道樂園全園區皆能使用電子支付，遊玩樂園免排隊購票，嗶卡扣款最方便，園區也規劃「1大準則+5大管理」防疫策略，旅客入園需全數配戴口罩並掃描實名制、量體溫；每個設施入口處放置手部清潔以及人流控管，避免造成排隊動線過於擁擠的現況，設施環境清消每小時1次，人流量多亦將增加清消次數。