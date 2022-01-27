本土疫情升溫且多位地方首長直指疫情擴散與吃飯聚餐有關，中央雖未明令禁止內用，但台北市府研擬「用餐2.5」規範，觀光飯店餐廳陸績收到消費者退訂，衝擊春節連假內用圍爐聚餐市場，預見連假期間「宅食」市場將擴大、自「煮」防疫風潮再起，台北晶華酒店宣布「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，農曆新年期間繼續提供外賣與外帶服務，同時增加更多適合全家享用的家宴套組，因應各種需求。

台北晶華酒店表示，針對年節宅食，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台已備妥以台菜為主體的「晶虎逢春闔家宴」和「虎威御品手路宴」、新加坡名菜-乾燒沙公和瑤柱芽白燉雞湯所組成的「歡慶雙饗如意組」，以及西式爐烤戰斧與龍蝦組成的「福滿堂和洋海陸重箱宴」等8款中西家宴。另外還有各餐廳近百道招牌名菜，讓消費者隨點隨享，宅在家中與親友共享五星美食。家宴每套原價3880元起，1月27日至29日於「晶華美食到你家」預訂，快閃折數為5.9至7.1折不等，取餐日為2月1日至2月6日。

台北晶華宴會廳主廚吳俊煌所規劃的10款新春家宴中，首推六道菜式所組成的「晶虎逢春闔家宴」，豐富的內容包括富貴盈春小滿漢、慢火燉煮的蟲草野蕈燉全雞、水晶鳳脂蒸魚腩、滋味醇厚的帶骨牛小排、道地的扁魚白菜滷及帶有竹葉香氣的豆沙珍珠飯。另一款「虎威御品手路宴」則有多達10道前菜組成的福餚小滿漢、料多味美的極品盈香佛跳牆，以及香氣誘人的櫻花蝦米糕，適合小家庭或與好友宅在一起歡聚享用。

想換換異國風味的消費者可以點用以甜鹹辣椒醬燴煮兩隻肥美乾燒沙公、再加上一盅湯底醇厚甘甜的瑤柱芽白燉雞湯所組成的「歡慶雙饗如意組」，或是由澳洲爐烤戰斧牛排搭配鮮甜波士頓龍蝦、日式海鮮盛合與香醇提拉米蘇組成的「福滿堂和洋海陸重箱宴」。此外，爐烤厚切牛排、日式鍋物、散壽司盛合等也在選項之中，中西合併的好味道陪伴闔家歡度新年假期。

「晶華美食到你家」可至APP Store下載晶華會即可選購，取餐前四小時下單，取餐時間為每日上午11點半至下午2點與晚間5點至7點。取餐地點為台北晶華一樓五星外帶櫃(晶華酒店側門入口)。