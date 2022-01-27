迎接農曆年後的西洋情人節，台北美福大飯店自2月7日起推出「戀戀美福 情人月」餐飲住宿優惠，情侶們可於高雅的GMT義大利餐廳品嚐「心心相義」情人套餐，每套2980元+10％。一泊二食微旅行「愛戀美福」住宿優惠，每房8999元起，頂級住宿搭配精緻饗宴最浪漫。此外，來自法國的西點總主廚於Moment cafe & bakery同步推出多款手作甜品及巧克力禮盒，於2月7日浪漫延續至3月14日的白色情人節，每款300元起。

台北美福飯店義大利的西餐總主廚Massimo Picci，彙集義大利特色美食推出「心心相義」情人套餐，菜色有前菜「生蠔油炸餡餅」、「煙燻鵝胸佐馬鈴薯雲朵」、湯品「芹菜根濃湯佐現刨黑松露」、「義式薄煎餅佐帝王蟹肉」，主菜可選擇「香煎極黑和牛肋眼」或「地中海式爐烤紅條石班」，甜點以添加有榛果、開心果的義式手作冰淇淋，口感香濃綿密，為浪漫約會劃下甜蜜句點。

台北美福飯店一泊二食微旅行「愛戀美福」住宿專案，可選擇15坪的行政客房、21坪的菁英客房，或是擁有28坪的尊爵套房，雙人入住一泊二食每房8999元起。優雅寬敞的客房皆配備有百年傳奇品牌美國席夢思客製床墊，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱等設備，以及多樣精選的免費Minibar點心與飲品。優惠專案提供有法國克萊喜水蜜桃氣泡酒供房內浪漫小酌，還可享用GMT義大利餐廳「心心相義」情人套餐，以及翌日彩匯自助早餐。住宿期間，亦可悠閒享受男女三溫暖及健身中心，放鬆度假享受雙人假期。

台北美福飯店法國的西點總廚Hugo Ravier選用法國頂級奶油，搭配法芙娜、歐貝拉等頂級品牌巧克力，與荔枝、杏桃及野草莓等水果製成多款情人節限定甜點。有外型嬌柔如花般的「珍愛」杏桃慕斯蛋糕，酸中帶甜的杏桃內餡，添加有淡雅的迷迭香氣，醇香濃厚的歐貝拉白巧克力，微酸帶甜。花朵般外型，以尊貴「金」呈現，象徵倆人難能可貴的愛情。另一款心型「愛語」荔枝慕斯蛋糕，以香氣怡人的荔枝與荔香甜酒，搭配櫻桃果泥及法國Weiss與歐貝拉巧克力，讓整體風味更顯馨香、醇美。精緻甜品每款300元起。

Hugo主廚另推出以大溪地香草、歐貝拉白巧克力搭配野草莓製成的「戀人絮語」慕斯蛋糕，野草莓的香氣與白巧力的醇厚，酸香甜蜜，每個七吋1380元，與情人、閨蜜或好友們分享，有無戀人一樣可以歡聚過節。迎合贈禮需求另推出「愛情久久」巧克力禮盒，選用法國的法芙娜巧克力，搭配覆盆莓製成一顆顆精巧的心型巧克力，每盒720元，搭配德國Steiff小熊吊飾一對，浪漫禮盒價1680元，用精緻手作甜品，甜蜜另一伴的心。

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