綜合外媒消息，世貿組織（WTO）在當地時間26日宣布，中國每年可對價值6.45億美元的美國進口商品徵收關稅。

該貿易爭端裁決始於2012年，當時中國因美國對太陽能電池板等中國產品徵收反補貼關稅，將美國訴至世貿組織。美國無法對該決定提出上訴。這場持續十年之久的「反補貼關稅案」，以中國勝訴告終。

《華爾街日報》報導稱，該裁決由WTO仲裁小組作出。2012年，時任美國總統歐巴馬任期內，美國聲稱中國對太陽能電池板、鋼絲、紙張、輪胎等22種產品的生產提供了「不公平補貼」。

2012年，中國就美國在2008年至2012年間對以上產品徵收的「反補貼關稅」向WTO提出申訴。

2018年，WTO的高級別爭端調解法院對這場爭端做出了一項裁決，裁決稱美國的關稅違反了WTO規則。但兩國就該裁決的履行情況以及中國應被允許通過報復性關稅獲得多少賠償金額的問題上未達成一致，促使該案被提交給了WTO仲裁小組。

此案是中方在世貿組織第2次獲得對美方貿易報復額。2019年11月，WTO曾裁定美國對中國產品徵收反傾銷關稅的某些方法存在錯誤，最終授權中國對35.8億美元美國商品實施報復性關稅。