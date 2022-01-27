聯準會於26日晚間發布最新的貨幣政策決議，釋出強烈的鷹派訊號。有鑑於美國經濟活動持續增強，聯準會主席鮑威爾直接指出通膨高於預期，因此支持三月率先升息的決定，同時也表明今年聯準會將用更積極的靈活度去對抗通膨。摩根資產管理表示，近期市場受通膨與聯準會動態影響導致波動大增，但根據歷史經驗，在升息期間，只要市場大幅震盪，反而可以給投資人創造絕佳的進場機會。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，隨美國經濟與就業市場的持續增長，聯準會的政策也朝正常化邁進，但利率政策正常化也代表景氣擴張，因此在消費支出和企業獲利可持續增長的情況下，預期2022年美股可望延續震盪走堅的多頭格局。

自2022開年以來，市場震盪幅度明顯加劇，VIX指數走升，反映投資人對通膨與聯準會政策的關注。1月24日VIX波動指數在盤中一度突破35，最高甚至還來到38.94。但根據歷史經驗，過往在VIX波動指數突破35後，標普500指數在隨後3個月和12個月的中位數及平均報酬率皆為正值，表示VIX波動指數若是在景氣擴張的環境下走揚，反而可給投資人創造進場的機會。

林雅慧分析，年初以來，全球市場因消化貨幣政策調整預期而震盪拉回，然而，參考前幾次Fed升息及縮減資產負債表期間的經驗，股市在短線震盪後，仍會回歸基本面並持續走揚。另外，俄羅斯與烏克蘭邊境的緊張局勢升溫，短期內不排除增添市場波動，但美國本土經濟及企業獲利持續增長，反而有助於維持風險性資產的長期表現。

關於投資人關心的資產配置該如何調整？摩根資產管理建議，股票投資部分，投資人應留意多元輪動的契機，相對偏好環球股息、歐洲股息、美國價值型股票，以及中長期評價面漸具吸引力的亞洲股票。投資人也可將股息與債息兼具的平衡型基金納入資產配置的一環，參與全球經濟持續成長下的投資機會。