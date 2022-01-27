重要節日安全維護工作開跑，台南市長黃偉哲27日先在台南市警4分局前廣場觀賞保安警察大隊逼真的戰技秀，再到台南市交通大隊與台南市警1分局視察警力與民力，致贈春節加菜金，慰問警察與志工過年執勤辛勞。

霹靂小組人員27日晚間在黃偉哲見證下，以臨場的戰技表演，演練一對一制敵戰術與連續擊破、劈瓦，展示精湛警力。

黃偉哲27日晚間連跑3個警察單位，從市警4分局趕到台南市警察交通大隊，再到市警1分局慰問警友、義警、民防、巡守隊與志工等民力幹部。

他表示，警察的戰技操演加強市民信心，每逢假期犧牲奉獻休息，維護社區治安，民眾才能有安全居家生活。但警力有限，很多治安工作功勞都來自民間力量，包括詐騙案件防治，民力的配合也很重要。

黃偉哲提醒，面對Omicron病毒疫情來勢洶洶，警察及協勤民力工作時務必做好個人防疫措施，保護自己也保護民眾，市府將做最有力的後盾。