42歲女星湯唯因出演電影《色戒》一脫成名，卻也因為拍攝尺度太大遭到封殺，連李安都曾嘆：「她能不能嫁人看福分了！」所幸2014年她閃嫁電影《晚秋》的導演金泰勇，兩人育有一女，然而他們當初結婚時卻因為國籍碰上狀況，也因為湯唯的高情商迎刃而解。
湯唯2010年和金泰勇合作電影《晚秋》而相識，當時兩人並沒有來電的感覺，直到2013年湯唯在韓國拍攝廣告，再度和金泰勇相遇，兩人才終於看對眼陷入愛河，金泰勇不僅不在乎湯唯在《色戒》中的演出，甚至相當敬佩女方對藝術的奉獻，對湯唯的喜愛不曾減少。
湯唯和金泰勇一拍即合，交往1年就閃婚，當時兩人宣布訂婚消息時，金泰勇的母親曾希望湯唯更改國籍，個性直率的湯唯也直接表示：「我從來都沒有考慮過這件事情，以前沒有，以後也不會，但家裡的事情也照樣會做好。」湯唯的態度坦蕩堅決，男方的母親便再也沒有提起此事。
湯唯嫁給金泰勇後，並沒有受到男方家庭是韓國人的大男人主義影響，過得幸夫美滿，2016年更在香港產下一女summer，湯唯也回到螢光幕前，偶爾出席時尚活動，先前在大陸活動亮相，體態依然勻稱性感，絲毫不像是一個孩子的媽，讓全場都驚艷。
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