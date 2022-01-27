800萬高檔計程車街上跑！有網友目擊1輛市價約800萬的「賓士G55」掛上「白底紅字」的營業用車牌，代表是多元化計程車，其他網友紛紛說好想搭看看；不過有內行人認為高檔車掛營業車牌只是為了「避稅」，不會真的營業，以賓士G55為例，每年能省下約8萬元，且多元化計程車不能路邊攔車。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片中是1輛黑色的賓士G55，車牌則是「白底紅字」的營業用車牌（意即多元化計程車），難得的高檔轎車出現在路上還能供人搭乘，讓原PO發文說「好X的多元化計程車」；據「找車網」資料，該款車目前市價落在779萬至852萬元左右。

有網友目擊1輛市價約800萬的「賓士G55」掛上「白底紅字」的營業用車牌，代表是多元化計程車，其他網友紛紛說好想搭看看。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友則留言「這台在台北嗎?? 如果是的話跪求電話以後都叫他」、「一千萬的車，可以坐到真爽」、「看來是開興趣的」、「出來交朋友的」、「不知道價格有沒有比較貴」；不過也有網友質疑掛營業用牌就是為了省高排量的高額稅金，「又是一個有錢買車，繳不起稅金的人」、「省稅的啦」、「避稅的吧」。

據查，該賓士G55排氣量為5439cc，每年需繳6萬9690元牌照稅、1萬3080元汽車燃料稅，總共1年要付8萬2770元，掛上營業車牌後即不用繳該稅；此外，「白底紅字」車牌的營業小客車屬多元化計程車，只能透過線上叫車、APP預約，不能路邊攔車，因此民眾若真在路邊看到也無法上前搭乘。