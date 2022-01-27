一名人妻在網路上分享，她與老公不太「性」福，偶然間她與老公的兄弟搭上線，被對方的床上技巧大大滿足，但她的月經已經慢來1星期，好奇發問網友若她真的懷孕，是否該向老公提離婚？文章曝光後，掀起網友討論。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露自己似乎「懷了先生朋友的孩子」，她與老公感情很好，但她始終覺得在性事方面兩人缺少些什麼，而在前陣子的聚會上，她意外認識老公的一位兄弟。

人妻說，老公的兄弟個性粗曠，在聚會上她發現對方有溫柔的一面，因而被深深吸引，雙方互換聯絡方式後相談甚歡，便在日前相約出來唱KTV，而氣氛與酒精催化下，兩人開始愛撫，最後也前往汽車旅館發生了性關係。

人妻表示，她因為很滿足對方的床技，事後陸續約了對方數次，她每次都捨不得對方離去，結果她近期發現生理期已經遲了一周還沒來，好奇發問網友，若真的懷對方的種，「是不是該佈局和老公離婚？」

貼文發布在網路上後，不少網友看傻眼，紛紛表示不能認同原PO出軌的行為，「除了性他能滿足你物質上的需求再考慮，別到時兩頭空再來後悔」、「妳好自私」、「覺得你老公好可憐，同時被老婆跟朋友背叛了」、「亂七八糟」、「重點是那男的有要負責嗎？」