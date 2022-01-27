賀歲節目《2022超級巨星紅白藝能大賞》即將於1月31日晚間7點播出，台灣大哥大myVideo與MyMusic雙平台將同步轉播。

台灣大表示，今年紅白卡司堅強，包括盧廣仲、韋禮安、A-Lin、玖壹壹等重量級歌手及樂團輪番獻唱。台灣大體育家族選手、爭取代表台灣出戰巴黎奧運的霹靂舞好手孫振，首度站上小巨蛋舞台，他以「十年磨一劍」的超強舞技，征服全場觀眾。

另外，台灣大「勇敢追夢」計畫扶植的導演李祈悅，也和主持人納豆進行「5G對決」遊戲，現場PK拍片技巧用直播較勁，兩人逗趣的互動創造不少笑果。

紅白錄影當天，舞台氣氛極佳，納豆的表現十分活潑且敬業，近日傳出住院進行手術的消息，也讓當天參與錄影的孫振與李祈悅感到不捨，紛紛祝福納豆平安健康。

第一次參加紅白錄影的孫振，在台上大秀3分鐘精湛的霹靂舞表演，讓現場萬名觀眾的掌聲與尖叫聲。孫振坦言，在這麼多人面前跳舞，的確有些緊張，但觀眾的支持，能激勵選手拿出最好的表現，也讓他更有信心追逐夢想，秉持「Open Possible」的精神，努力爭取代表台灣進軍巴黎奧運。

錄影過程中台灣大加碼送大禮，由孫振選出一位現場幸運觀眾，送出18000元的myfone購物贈品電子禮券。

曾獲myfone行創獎微電影組首獎的導演李祈悅，在台灣大「勇敢追夢」計畫的支持之下，將孫振追逐奧運夢想的過程拍出紀實片《突破高牆》，紅白也獨家曝光《突破高牆》的片段，傳遞正能量給觀眾。李祈悅更在舞台上與納豆PK拍片直播，兩人以手機捕捉孫振的舞技，主持人納豆兩度將孫振當作背景，用搞怪的表情自拍入鏡，以「侵入式」的拍攝手法致敬美國名導伍迪艾倫。李祈悅則以Zoom in、特寫等專業技巧，精準拍下孫振的舞姿，博得滿堂彩。

《2022超級巨星紅白藝能大賞》，觀眾除了欣賞《2022超級巨星紅白藝能大賞》，還能抽大獎。2月1日凌晨1點前在台灣大臉書粉絲團留言區上傳收看紅白的畫面截圖，就有機會獲得市價18990元的Google Pixel 6(8G/128G)手機或市價3180元的Google Nest Hub(第2代)智慧螢幕。

今年台灣大myVideo與MyMusic雙平台將同步轉播紅白。myVideo用戶收看紅白期間更有機會搶紅包，點選畫面中出現的紅包，就能獲得最高一千元的看片金，人人有獎。MyMusic也提供下載APP免登入就能收看的服務，還有機會抽市價3190元的NOTHING ear透明風真無線藍牙耳機。

除了轉播紅白，myVideo推出年約獨家優惠，3月6日前申辦豪華月租年約方案享47折優惠1420元，就能暢看戲劇、電影、Discovery、BBC等上萬部影音內容，再加碼送100元momo幣。myVideo也推出虎年看片金紅包，即日起至2月6日，租借指定專區影片18元起，儲值800元看片金再加碼送200元看片金。

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