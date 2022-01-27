林秉樞涉拘禁施暴高嘉瑜，新北地檢署25日依涉犯偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8罪起訴林。新北地院合議庭，今裁定羈押禁見。林的律師陳頂新受訪時表示，已著手提出抗告，對於裁定結果非常失望、遺憾。

新北地院合議庭指出，林涉犯傷害等罪，但僅坦承部分犯行，犯罪嫌疑重大，且證人多與林為男女朋友關係，衡酌林掌握證人的隱私資訊，極易控制證人，有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，另外參酌林的身心狀況及證人所述，顯見林欠缺控制自身情緒能力，情緒控制能力薄弱，有事實足認有反覆實施強制、恐嚇之虞，因此認為有羈押禁見必要。

林秉樞聽庭時呈現呆滯、憔悴模樣，而聽到裁定結果時相當冷靜，未有太多情緒反應。據了解，林秉樞一改先前移送堅決否認的態度，在庭上姿態放軟，並沒有為自己辯解太多，針對檢方起訴的8大罪客觀事實全不否認，僅有針對是否成罪部分有稍作討論，也釋出善意稱希望與高嘉瑜和解，保密條款、懲罰性違約金等條件都願意接受。

陳頂新表示，全案取證、證人供述都已具節做成筆錄，林有誠意面對司法起訴，針對客觀犯罪行為，他印象所及該承認都已經承認了，剩下的律評價上面，涉及攻防不願多說，然而也要呼籲今日裁定羈押林，考量的點應該要回歸刑事訴訟法，有沒有要羈押的必要、原因，檢方該搜索、扣押的物品已全數搜索扣押，林也配合登入雲端，同意主動刪除所有雲端內私密影片、照片，盡了很大的努力和誠意。

陳頂新說，林願意與高達成和解，給予和解金、賠償金，雖然高沒有需要民事賠償，但林仍展現誠意，林認為做了法不容許的事情，本來就應該接受司法制裁，沒有要閃避，也希望藉此機會讓社會大眾給林自清的機會。