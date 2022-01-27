警方調查，鄭嫌與多個假投資詐騙網站合作，負責提領贓款及洗錢。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

38歲鄭姓男子，去年8月組成「永兆車手集團」，為掩人耳目，還在新北市五股區成立合法的汽機車租賃公司作為掩護，專門替假投資網站提領贓款。刑事局偵查第七大隊偵辦後前往搜索，將鄭嫌等6人拘提到案，清查該集團半年來經手8000多萬元贓款，至少有20名被害人被騙。

警方分析交易異常帳戶資料庫，發現以鄭嫌為首的車手集團，以租賃公司作為大本營，涉嫌與「高投國際」、「順發國際娛樂」及「日昇交易所」等假投資網站合作，將詐騙贓款轉至車手名下帳戶，再由車手負責提領，購買虛擬貨幣洗錢，每次可收取1.5％的佣金。

專案小組日前到租賃公司、嫌犯住處搜索，將鄭嫌等6人逮捕到案，查扣到現金265萬多元、筆記型電腦、手機、存摺及公司帳冊等贓證物。鄭嫌坦承領錢，卻辯稱不清楚來源，警方詢後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，檢方聲押鄭嫌等5嫌獲准，另一嫌10萬元交保。