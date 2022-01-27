一名烏克蘭國民衛隊(National Guard of Ukraine)的士兵，對烏克蘭的主要飛彈與火箭工廠其警衛人員開火，造成 5死5傷，原因不明。
半島電視(Aljazeera)報導，烏克蘭警方說，事件發生在周四凌晨，地點在第聶伯(Dnipro)的尤日馬什飛彈火箭工廠（Yuzhmash，或叫南方機械廠），襲擊者用卡拉什尼科夫突擊步槍(AK)以自動模式開火，隨後逃離現場，造成5人死亡，五人受傷。”
警方後來在郊外的皮德哥羅德鎮(Pidgorodne)抓獲了嫌疑人，他名叫阿登‧雷布丘克(Artem Ryabchuk)，目前行兇原因不明。
烏克蘭內政部長莫那斯提斯基(Denys Monastyrskiy) 說，5名重傷者正在搶救中，同時也要詳細調查這名21歲士兵開槍的原因。
據其網站稱，尤日馬什廠在蘇聯時期被稱為586廠(plant 586)，主要是彈道飛彈與太空火箭的燃料系統與引擎製造，另有航空相關的材料。
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