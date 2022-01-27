郭書瑤主持的衛視中文台外景旅遊實境節目《旅跑應援團》，本周將面對化身魔鬼教練的江宏傑，進行一對一跑步訓練，雖嚴格但也激發她的潛力，跑出節目播出以來最長的5.1公里；晚餐時間2人還攜手合作料理，聊起「爸爸的料理」，郭書瑤也不忘鼓勵江宏傑要當兒女成長的最佳陪伴者。

郭書瑤與江宏傑的訓練之旅首先來到宜蘭南澳，在正式跑步之前，他們先來進行體能訓練，從射箭到扛沙包跑步加鋸木頭，郭書瑤還要跟江宏傑現場PK速度。比賽開始郭書瑤有如神助，只花19秒就鋸下木頭，最後還比江宏傑早3秒返回終點完成比賽，讓江宏傑不僅傻眼更好奇她是怎麼做到的。

正式開跑時，江宏傑沒有手軟，從鍛鍊體力到調整姿勢步伐，過程中認真照表操課，跑步時還拿大聲公在郭書瑤身後叮嚀跑步姿勢與呼吸，讓郭書瑤大呼真的好嚴格喔。不過在江宏傑細心訓練下，加上跑步過程邊跑邊聊轉移她的焦點，讓郭書瑤竟破天荒跑出節目播出以來最長的5.1公里。

邊跑邊旅行的過程中，2人也不忘體驗到漁港搶新鮮魚貨，當作晚餐的食材，晚餐時間邊料理邊聊天的過程中，江宏傑說到在小學3、4年紀時被魚刺刺到過，讓他從此不敢再吃魚，但現在一對兒女慢慢長大，他開始會煮魚給小孩吃，有時間一定親手煮菜給小孩吃，希望「他們能記得爸爸的味道」，如今小孩最喜歡他做的蛋包飯，還會去學校宣揚說爸爸的蛋包飯很厲害，讓江宏傑十分驕傲。

郭書瑤則回憶說，至今印象最深是爸爸煮的玉米濃湯，因為爸爸把整個玉米粒刨下來後，用果汁機攪拌後再煮，味道很不一樣。還不藏私分享了爸爸很會養女兒的方法，她說有一年長了青春痘，爸爸就每天手撥柳丁，要她一天吃3到7顆，一個寒假就跟青春痘說拜拜，讓江宏傑頻頻點頭說要筆記起來，也自豪笑說：「爸爸天生就很會養女兒。」《旅跑應援團》每周五晚10點時在衛視中文台播出。