繼歐洲之後，科思創公司27日宣布，旗下亞太地區最大熱塑性聚氨酯（TPU）生產基地-台灣彰化廠，有望2022年上半年獲ISCC Plus認證，最快2022年下半年開始向亞太地區供應經「質量平衡」認證的低碳足跡TPU產品，將廣泛用於鞋類、IT、電子，及薄膜和板材等領域。

科思創是全球最大聚合物生產公司之一，其2020年度銷售額達到107億歐元，目前科思創在歐洲和亞太已有三個生產基地，已獲得ISCC Plus質量平衡認證。

科思創透露，2022年下半年開始向亞太地區供應經「質量平衡」認證的低碳足跡TPU產品，進一步拓展在該區域的永續性產品組合。新產品含有生物質原料或循環生物質原料（如地溝油），與化石基的同類產品相比，碳足跡更少。

與此同時，經質量平衡認證的產品，擁有同樣優良品質和性能，無需技術改造，即可直接用於下游行業的生產製造，相關產品將根據ISCC Plus標準進行認證。

科思創熱塑性聚氨酯事業部全球負責人Andrea Maier-Richter表示，亞太是公司TPU產品最具活力和發展最快的地區，產品廣泛用於鞋類、IT、電子、薄膜和板材等領域，公司期待通過亞太生產基地直接向客戶提供包括經「質量平衡」認證的TPU在內的永續性產品，為其創造更多價值，幫助亞太客戶減少碳足跡。

科思創熱塑性聚氨酯事業部銷售和市場負責人及亞太區負責人Lisa Ketelsen指出，經ISCC Plus認證後，公司希望能夠提升從原材料採購到生產分銷，再到客戶使用各個環節的透明度。在實現全面循環企業願景的道路上，這是十分重要的一步。

此外，科思創Desmopan品牌旗下還擁有一系列可完全回收的TPU產品，已被荷蘭製造商Fairphone用於其生產的智慧型手機的保護殼。TPU是用途非常廣泛的塑料，硬度範圍廣，有彈性又耐衝擊，因此，非常適合各種應用。

至於提供經「質量平衡」認證的產品，是科思創實現循環經濟全球計畫的一部分。在此過程中，公司專注於增加生物基材料、塑膠廢棄物和二氧化碳等替代性資源，及再生能源的使用，並與合作夥伴共同開發創新的回收技術。