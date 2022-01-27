東海大學新、舊任校長交接典禮，27日在東海路思義教堂舉行，由曾任台灣師範大學校長張國恩，接下東海第10任校長。張國恩在致詞時，闡述將以「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」及「國際接軌」四大治校理念，協助東海邁向「翻轉、典範、榮耀、團結」的未來大學。

張國恩表示，將打造東海邁向「未來大學」的目標前進，為要翻轉教育，將以學生為中心，讓學生適性發展、自主學習，並具有高度競爭力。此外，也希望整合並引進各界資源，共同培養學生，讓學生除在校學習外，也能向外學習、行遍世界。

張國恩強調，「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」及「國際接軌」等四大面向的治校理念，他希望能彈性調整制度，落實管考績效與各項方案。

張國恩認為，唯有翻轉教育思維，才能夠迎向未來，我們只有保持東海傳統典範，比如說博雅教育、勞作教育，再造典範，才能夠實現永續教育目標；也就是說，把東海的特色發揮出來及再造，並提出2.0、3.0，甚至4.0的教育方針，以兼顧傳統與未來的發展。

他期待未來的東海，是一所「翻轉、典範、榮耀及團結」的未來大學，我們要思考科技與永續發展共融，不但讓校園變成永續校園，也期待能夠引進最高科技，例如人工智慧（AI），讓東海變成智慧校園。

張國恩曾任台灣師範大學校長，也是國內頂尖的網路教學專家，在國際上擁有豐碩的學術成果，至今已發表上百篇的國際社會科學期刊論文，三度獲得科技部的傑出研究獎。

張國恩2021年獲聘為科技部「傑出特約研究員」殊榮，同年教師節更獲總統頒發「師鐸獎」。張國恩在擔任台師大校長時，帶領台師大的QS世界排名躍升至全球289名、英國泰晤士報教育類排名為全球第15名，及推動成立「台灣大學系統」等，辦學成效斐然。

卸任校長的王茂駿，在任內積極推動國際合作、大學社會責任、AI教育及產學合作等，其任內讓東海在英國泰晤士（THE）評比中，全球排名表現亮眼，在國內非醫學類私校中，連續兩年排名第一；2021 TCSA《台灣企業永續獎》，學校從國內卓越大學中脫穎而出，連續兩年獲得這項代表國內最永續、也最具社會影響力大學的殊榮。

出席者包括台中市副市長令狐榮達、前立法院長王金平、前教育部長吳清基、前交通部長葉匡時、彰化縣副縣長林田富、台灣省商業總會理事長的金可-KY董事長蔡國洲、車王電董事長蔡裕慶、漢翔董事長胡開宏、台中榮總院長陳適安、台中一中、女中等22所高中校長等人。