國民黨立委林奕華踢爆住都中心涉嫌買空賣空，以興辦社會住宅名義，用公告現值約市價6折購入國有閒置土地，最後台北市卻有高達7000坪精華區土地，用充裕社宅基金名義，將以公辦都更形式興建後出售。林奕華今再踢爆交通部捐助成立的財團法人電信協會，正在標售高達4240坪大安區泛國有土地。林奕華要求交通部立即要求財團法人電信協會停止土地標售，後續相關都市更新事業，委由住都中心辦理。

林奕華指出，交通委員會曾在105年4月份時，由民進黨立委提案，經委員會決議，要求財團法人電信協會不得進行資產變賣，已進行中之標售案應立即停止。當時是總統大選過後，選舉結果是民進黨首次完全執政，但政權尚未交接。

林奕華說，當時交通部表示遵照立法院決議辦理，公文簽核的是時任交通部長的陳建宇部長。但到了106年12月，民進黨執政後，一樣在交通委員會，一樣是民進黨立委提案，經委員會決議，卻是「專案」放寬財團法人電信協會位於大安區4240坪精華區土地的標售案。當時交通部表示遵照立法院決議辦理，公文簽核的卻是時任交通部政務次長的范植谷次長。而事實上，早在104年預算審議時，立法院就曾三讀通過，要求財團法人電信協會針對有爭議之資產，應暫停處分，以訴訟方式處理。

林奕華指出，以110年大安區兩塊合計800坪國有土地標售金額總計高達48億為例，財團法人電信協會卻將大安區4240坪泛國有土地標售底價僅訂為100億。兩者面積差異高達5倍之譜，但標售金額卻僅多出一倍而已。相關「專案」標售一事，恐有舞弊，籲請檢調介入調查。

林奕華要求行政院責成國家住都中心，即刻接手以不出售土地方式，辦理電信協會大安區土地後續都更事宜。林奕華表示，政府成立國家住都中心，目的就是協助國人解決住宅問題。在泛國有土地上，出現年久失修、不堪居住或是有產權疑義之個案，自然應該是責成國家住都中心積極介入辦理，而非想便宜行事以標售處置。國家住都中心猶如政府推動居住正義的國軍，也沒有選擇戰場的權力。越是難以整合、越是困難的都市更新案，才越需要國家住都中心協助，也才符合國人對居住正義的期待。