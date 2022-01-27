泰國名導阿比查邦以《波米叔叔的前世今生》驚艷全世界，也拿下坎城金棕櫚獎，他最新長片《記憶》再度拿下坎城評審團獎，雖然阿比查邦第一次離開泰國拍片，也是首度與影后蒂妲史雲頓合作，但還好2人相識相交許久，阿比查邦也認定有蒂妲史雲頓相伴讓他吃了一大顆定心丸。

由於阿比查邦需要蒂妲史雲頓在電影中的動作比她平時更慢，於是他跟蒂妲形容說：「你就想像在水中走路一樣，於是『在水中』就變成了我們的關鍵句。」蒂妲則說：「這對我來說是非常舒服的一件事，因為我本來就是一個比較安靜和慢條斯理的人，但是有時候要配合別人的節奏所以需要加快腳步，這次跟阿比查邦合作是非常奢侈的享受！」阿比查邦提到拍攝時，有一幕蒂妲專注又充滿感情的演出，讓導演發現連一旁的工作人員都被感動到流淚不止，沒想到當阿比查邦一喊卡，蒂妲馬上拿著她的相機，開心地跑到外面喊著要拍攝豬媽媽正在生小豬的畫面，演技不僅收放自如還能完全放下戲中的情緒，讓導演讚嘆不已。

阿比查邦在拍攝前，曾跟片中主角潔西卡一樣腦中充斥著轟隆的鳴響，每次都在午夜夢迴的凌晨時分讓他驚醒無法入眠。但是要怎麼模擬出阿比查邦腦內的聲響，也讓音效技術人員傷透腦筋，阿比查邦給出技術人員這樣的描述：像金屬的「轟隆」聲，也有像是在腦袋裡面彈橡皮筋的迴響，所以他們只能用層次堆疊的方式來製造出最接近阿比查邦腦中的聲音。一向在聲音處理上非常細膩又獨特的阿比查邦就說：「這是一部需要在大銀幕上去感受聲音的電影！」

《記憶》將於春節過後2月5日、6日於誠品電影院；2月7日、8日在光點華山進行「春節搶先場放映」，台中跟高雄威秀預計於2月17日起搶先放映2場，其他城市也計畫陸續做搶先場放映，確切放映時刻表詳情請參考傳影互動粉絲專頁。