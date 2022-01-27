大甲警分局將形象Logo製作成紀念瓷盤，收到的警察同仁均相當開心。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局形象Logo彰顯在地文化，由分局長吳燕山及大甲辦事處主任陳勝堅共同設計。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局為彰顯地方文化特色及展現機關整體精神，由分局長吳燕山及大甲辦事處主任陳勝堅共同設計形象Logo，包括警鴿、定風珠、芋葉等元素，更印成分局專屬的紅包袋、徽章、紀念瓷盤等春節小物，27日舉行頒發典禮，同仁們拿到後相當開心。

大甲警分局表示，該形象Logo由分局長吳燕山及大甲辦事處主任陳勝堅共同設計，圓形外觀發想自海上守護神媽祖之定風珠，將「金黃色警鴿」、「警察袖招線條」及「在地農作芋頭莖葉」結合，其中4片芋葉象徵分局所轄大甲、大安、外埔、后里4個行政區；「大器甲乘」4個字則指有才能之人、重要之事物以及等第最優再以加乘。

大甲警分局指出，為了讓同仁感受年節氣氛，收到不一樣的紅包，除了把分局佈置喜氣洋洋外，還將新的形象LOGO製成專屬紅包袋、徽章、紀念瓷盤，紅包袋更印上「福虎生豐、平安喜樂」燙金祝賀詞，以表達對同仁的虎年祝福。

辦事處副主任杜維鈞、柯景騰則代表全體警友至大甲警分局致贈禮盒慰勞全體同仁，同時歡送陞職人員致贈瓷盤作為紀念，紛紛稱讚說「好精緻的紀念品」。

吳燕山表示，相當感謝警友辦事處長期支持警政工作，支援改善員警應勤裝備，並適時頒發破案獎金表揚工作績優員警及慰勉同仁，提振員警工作士氣，警友在忙於個人事業同時，仍不忘社會公益，心繫員警，堪稱是警方最好的夥伴與強力的後盾。