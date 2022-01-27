看好舊曆年龐大商機，臺鹽2022年新春，推出限量賀年「發財水」；臺鹽公司董事長吳容輝表示，正逢臺鹽70周年慶，除推出限量賀年「發財水」，更以市佔率全臺第一的「台鹽海洋鹼性離子水」，與台灣燈會合作，登場限量「聚光台灣高雄發光」的燈會紀念水，期透過國家級的全國性活動，讓品牌加乘共同行銷臺灣！

財神爺逗趣開懷的模樣，躍上「台鹽海洋鹼性離子水」瓶身，用好水祝福健康財運一路發！此外，臺鹽主力產品─「台鹽海洋鹼性離子水」，亦獲選為「2022台灣燈會在高雄」唯一指定用水，正印證了新春雙響，歡慶臺鹽70周年！

吳容輝表示，屹立台灣70年的臺鹽公司，從國營鹽品製造，到全人健康品牌，秉持守護國人健康和創造美麗幸福的精神，豎立MIT台灣製造品質標竿。今年適逢臺鹽70周年─「臺鹽70，貨真價實」，不僅推出限量賀年「發財水」，更以市佔率第一的「台鹽海洋鹼性離子水」，包裝為「燈會紀念水」。

今年推出的限量賀年「發財水」，臺鹽邀民眾喝好水「發大財、夠鹼單」，健康好運一路發，現正同步全台台鹽生技門市，與台鹽線上購發燒熱賣中。

另外，2022台灣燈會在高雄活動期間(2月1日至2月28日)，臺鹽亦推出限量「聚光台灣高雄發光」燈會紀念水，在家樂福、愛買及大潤發等通路，都可購買。無論是賀年發財水和燈會紀念水，一樣好水繽紛的祝福，臺鹽都以最好的品質為民眾增添新春大能量！

臺鹽歡慶70周年，全台台鹽生技門市與台鹽線上購即日起同步推出新春慶優惠活動，不僅有打造金亮奇「肌」的頂級保養品「綠迷雅-金彈潤」系列，還有明星保健食品「關鍵錠PLUS」組合優惠、「保健3寶」等超值禮盒，都是新年送禮或寵愛自己的最佳獻禮!

除供應各類明星商品，臺鹽也提供「客製化禮盒」服務，更多新春禮盒及優惠商品訊息，可瀏覽臺鹽官網，或洽客服專線，以及參酌台鹽線上購資訊等。