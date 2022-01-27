永信基金會5年來連結社會大眾愛心，目前已成功幫助706位弱勢長者。（永信基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信社會福利基金會集結社會大眾力量，結合在地農糧產品與長照資源挹注，購買大安區農會禮盒，發送物資給弱勢族群，共計50人受惠。永信基金會表示，5年來連結社會大眾愛心，目前已幫助706位弱勢長者，未來會持續建構社區長照連結的支持系統。

永信基金會指出，這次集結社會大眾，更連結台灣國際職業婦女協會-大台中分會的捐贈，特地結合在地農糧產品與長照資源挹注，購買大安區農會安泉米禮盒、青蔥脆餅禮盒、肉鬆禮盒，分別發送物資給「到宅沐浴弱勢家庭」及「獨居弱勢長者」。

執行長趙明明表示，接受到宅沐浴車服務的弱勢家庭或獨老，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等因素，無法申請到來自政府和民間的補助，經常連基本三餐都無法獲得溫飽。

趙明明說，疫情之下，他們在防疫及健康上比任何時候都需要被關懷照顧，春節送物資不僅帶來心靈上安慰與實質幫助，更希望幫助他們做社會連結，感受到過節的氛圍及社會的溫暖，共享春節喜悅。

督導張棋雯分享，37歲阿賓14年前騎車發生車禍，送醫後因腦部缺氧成為植物人，只能仰賴鼻胃管進食，阿賓爸爸有次撿回收時，左眼被鐵條刺傷而失明，這一年來，永信除了每周到宅幫忙洗澡外，更熱絡陪伴聊天，替長輩分擔不少工作並減輕負擔。

永信基金會表示，基金會5年來連結社會大眾愛心，目前已幫助706位弱勢長者，未來將持續建構社區長照連結的支持系統，讓更多有需要的人獲得幫助。