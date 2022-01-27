「台灣電力App」下載數已破百萬次，台電今日宣布再推升級版，新版除了既有用電申請、繳費、服務據點查詢功能外，新增「QR CODE繳費」、「發票對獎專區」、「地圖及地址停電報修」等功能，並加入快捷功能選單。

此外，對於已安裝智慧電表（AMI）的低壓用戶，新增未出帳電費試算及自動抄表結算等便民服務，另重新設計介面，讓操作更清楚簡單。

台電2016年12月推出專屬App「台電e櫃檯」，並於2020年8月改版更名為「台灣電力App」，2021年12月再度全新改版升級，目前會員數達到74萬人，下載次數更突破百萬次。

台電指出，為因應民眾多元繳費需求，在App更推出QR CODE繳費，只要利用與台電合作的行動支付，包含「街口」、「一卡通money」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「台灣行動支付」、「橘子支付」、「ezpay簡單付」及「嗶嗶繳」等8大行動支付，都可隨時隨地一掃就付。

至於電子發票查詢與歸戶功能，使用App繳費者，繳費成功後將自動存入「付款紀錄」，同時新增「發票對獎專區」提供發票資訊及發票中獎結果。如有輸入電子發票載具（手機條碼），還可自動進行發票歸戶。

根據數據統計，台電平均一年約有8900萬張電費帳單，其中經由App繳費者，已由2020年約62萬張，大幅提升至2021年的117萬張。