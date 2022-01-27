迎接長達九天新春年假，中華電信MOD、Hami Video推出新春強檔片單，囊括電影、戲劇、動漫、兒童類精彩內容，包含《007：生死交戰》、《內科朴院長》、《進擊的巨人The final season》、《汪汪隊立大功S7》等豐富影劇。

中華電信MOD「福虎生豐好運到專區」因應虎年推出超可愛老虎遊戲，每天可試三回手氣，有機會抽中看片金與戲劇、卡通199包月體驗，Hami Video則有「萌虎開運」新春限時活動，天天戳秘寶。

中華電信表示，MOD、Hami Video準備多部刺激動作強片陪伴客戶精彩過好年，包含備受全球影迷熱愛的詹姆斯龐德系列《007：生死交戰》、漫威最新篇章《永恆族》、經典回歸的《惡靈古堡首部曲：拉昆市》，獨家上映「最強老爸」連恩尼遜災難動作片《疾凍救援》、《魷魚遊戲》帥警魏嘏雋主演《激鬥：首部曲》及「英倫男神」山姆克拉弗林展暗黑演技驚悚懸疑電影《操控》。

另外，全台首播《紐約新醫革命第四季》，全套上架強檔《御賜小仵作》以及人氣韓劇《內科朴院長》、《花開時想月》、NHK年度強檔大河劇《鎌倉殿的13人》，均適合春節期間闔家觀賞。

卡通類別則推出一系列超強片單《進擊的巨人The final season》、《鬼滅之刃遊郭篇》、《國王排名》等與日本同步更新。年節期間也推出兒童喜愛的《汪汪隊立大功S7》，以及獨家跟播的《假面騎士Saber》、《姆明S1》。

中華電信MOD影劇全享包有電影、戲劇、卡通、紀實和樂迷等五大類型內容，春節期間推出兩大加碼優惠，一年約優惠價每月279元加碼100元看片金、兩年約優惠價每月249元再加碼300元看片金，相當於每天不到10元就能輕鬆看到飽。

MOD亦應景開立「福虎生豐好運到專區」，每天都有機會獲得看片金與戲劇、卡通199包月免費看，總獎金200萬元。

中華電信Hami Video電視館也一口氣增設6個熱門頻道，包含首台4K高畫質電競頻道《狼谷育樂台》、帶領客戶開拓世界視野的《Global Trekker頻道》、《亞洲旅遊台》，為女性觀眾量身打造的《Lifetime頻道》提供優質戲劇、電視電影、名人實境秀等發燙內容，以及播出熱血刺激賽事的《博斯魅力網》、《博斯無限二台》。

迎接虎年新春，Hami Video影劇館推出「強勢助萌虎」虎年春節優惠方案，2月13日前申租即享90天299元優惠價隨選隨看萬部影視內容，並加贈3張單片抵用券，也特別推出「萌虎開運」新春限時活動，登入即可參加，天天都可藉由闖關活動、看好片收集王印，天天戳秘寶。