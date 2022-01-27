為期九天的春節假期即將到來，遠傳27日宣布，運用AI技術進行網路擴充規劃，提前完成春節、元宵燈會期間的網路擴容與優化，並有網管工程師、全台各地維運工程師全天候輪班待命，進行網路流量觀察、狀況排除作業。

遠傳表示，雖然疫情導致春節活動仍存在不確定因素，但遠傳依然全力以赴，運用AI大數據預估農曆春節、元宵燈會期間網路尖峰數據用量，提前進行網路容量配置優化，致力達到最佳網路品質，滿足全台用戶需求，地點涵蓋全台每一縣市，包含觀光夜市、熱門商圈、廟宇、交通要道、以及超過百處風景區。

遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處合作，動員上千人次的工程人員前進全台偏遠山區，針對全台超過半數熱門登山步道進行通訊品質優化，並設立近900面可通訊告示牌，以實際行動讓用戶春節登山出遊都能無後顧之憂。

遠傳表示，2021年9月公布的Opensignal全球評比，遠傳橫掃三金，在「5G下載速度」、「5G上傳速度」以及「5G影音體驗」三項關鍵指標均榮獲世界第一，展現台灣電信品牌堅強力。