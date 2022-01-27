農曆新年快到了，為了包紅包許多民眾會到銀行換新鈔，不過就有網友發現，他換到的新鈔背面印著「中華民國93年製版」幾字，讓他不禁好奇自己換的是不是新鈔，貼文也釣出網友解答，這並不是「製造」年份，而是「製版」年份。

一名網友稍早在臉書社團《爆系知識家》發文表示，他今天去郵局領新鈔，突然聞到他領的這批新鈔有很重的味道，於是仔細看發現，鈔票背面印著「中華民國93年製版」幾個字，讓他相當疑惑，「為什麼都是93年製而不是111年或是更近得年份製呢?」

貼文引起網友熱烈討論，釣出專業網友解答，表示每年都會印新鈔，不過鈔票背面印得並不是製造年份，而是製版年份，「硬幣有出場年，鈔票只有製版的年份」、「上面的是製版日期，並非製造日期」、「鈔票的印刷鋼板，如果沒有改版，基本上你未來這幾年，拿到到依舊是一模一樣的版本！」、「印製廠每年都有預計印製多少的新鈔數量，印製好的新鈔不會直接流入市面，最後會裝箱統一押送至中央銀行，待之後流通」。

據了解，新台幣1,000元券於2000年7月3日發行安一版，2005年7月20日局部改版，改為安二版，但差異不大。除原1,000元的小朋友、教育主題部分圖像修改外，僅增加原先2,000元券才有的「光影變化箔膜」，安全線改為「光影變化箔膜式安全線」，還增加「螢光圖案」，都是為了遏止假鈔流通。